Orientamento open day, l’“Ignazio Vian” in movimento

Dopo due anni di orientamento online, a piccoli gruppi, con sportelli dedicati ma comunque senza un contatto vero, reale, emotivo, partecipato, finalmente siamo tornati a guardarci da vicino, a sentirci empaticamente, a percepire la curiosità, le aspettative reciproche e le iniziative messe in atto dal liceo scientifico statale Ignazio Vian nelle due sedi di Bracciano e Anguillara vanno in quella direzione.

A dicembre nell’aula magna della sede di Bracciano è andato in scena il primo open day: in una mattina bagnata da una pioggia battente, il parcheggio della scuola si è riempito di auto e tante, tantissime voci curiose ed eccitate hanno animato i corridoi dell’istituto e hanno premiato lo sforzo di così tante persone che da settembre hanno lavorato con abnegazione e spirito di squadra. Ad accogliere ragazze, ragazzi e loro famiglie, la dirigente scolastica Lucia Lolli, lo staff di presidenza, la commissione orientamento e i collaboratori scolastici, i tecnici di laboratorio e soprattutto le studentesse e gli studenti del Vian, l’anima del nostro istituto, i protagonisti assoluti di questo primo open day, che hanno accompagnato, illustrato, progettato, realizzato tutte le fasi di questa giornata, con la supervisione della commissione, mettendo in luce le competenze trasversali acquisite nel corso di questi anni; competenze che, in un contesto complesso come l’organizzazione dell’open day, hanno potuto realizzarsi in un momento formativo di assoluto rilievo. In questa prima giornata abbiamo accompagnato i futuri studenti negli spazi formativi, negli ambienti di apprendimento messi a disposizione della scuola, dai laboratori, alla biblioteca, alla palestra; il tour comprendeva anche un laboratorio di chimica, oltre agli infopoint “Cambridge” ed “Esabac”.

Un plauso doveroso va proprio alla commissione orientamento il cui spirito è stato fin dall’inizio, da un lato quello di intercettare la curiosità e l’interesse degli alunni delle scuole secondarie di primo grado, dall’altro comunicare tutta la passione educativa che da sempre anima l’offerta formativa del nostro liceo. Per fare questo hanno pensato, seguendo un solco in parte già tracciato, di organizzare molteplici attività e progettare percorsi di orientamento consapevoli quali gli open lab, e la formazione tra pari, e non soltanto gli open day a Bracciano e Anguillara.

Gli open lab rappresentano un momento didattico euristico, nel quale i nostri studenti incontrano gli studenti delle scuole medie e li accompagnano in attività quali la fisica, l’informatica, il greco, il latino, “Maths in English”, le lingue straniere; questi laboratori offrono la possibilità di far incontrare curiosità e aspettativa con il timore dell’ignoto, lo spauracchio del Greco o della Fisica assume nuovi contorni, e si trasforma in elemento di interesse e di sfida. Gli open lab sono disponibili su prenotazione al sito www.eventbrite.it.

Altro momento di orientamento assolutamente caratterizzante è la formazione tra pari: la “peer education” è un approccio educativo che sviluppa negli studenti autonomia e senso di responsabilità in ambito scolastico, contribuisce ai processi di maturità e crescita personale, incrementa l’autostima e il lavoro di gruppo.

In particolare, in questo nuovo anno scolastico è stato inaugurato il progetto formazione tra pari in collaborazione con l’istituto comprensivo di Bracciano, San Giovanni Bosco, utile a creare un vero ponte educativo tra scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. Il progetto, partito verso la fine del mese di novembre, vede più di 30 nostri studenti, di tutti gli indirizzi (classico, scientifico e linguistico), impegnati con serietà e “professionalità” nell’assistenza allo studio e nel supporto nei compiti, così come nel potenziamento delle eccellenze.

La formazione tra pari costituisce un momento di apertura del Vian al territorio e allo stesso tempo di costruzione di un curricolo verticale, con la realizzazione di un ideale percorso educativo e formativo, non soltanto didattico, tra due ordini di scuola.

Infine, un po’ di numeri, che riassumono tutto l’impegno e lo sforzo prodotto: alla fine di questa fase avremo incontrato più di 22 classi nel territorio che va da Oriolo Romano a Roma nord, da Ladispoli a Formello; circa 600 le ragazze e i ragazzi coinvolti; circa 40 i nostri studenti impegnati negli open lab e 80 quelli interessati dalle attività di open day.

Come detto, il Vian è impegnato in uno sforzo che sarebbe riduttivo considerare solo di orientamento: siamo consapevoli che il vero orientamento è quello che i nostri futuri studenti faranno a partire dal prossimo anno scolastico 2023/2024: con questo impegno e questa volontà di accompagnarli, seguirli e sostenerli li aspettiamo in classe. Ad Anguillara, domenica 18 dicembre, il secondo open day.