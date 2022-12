Regione, la settimana griffata Emiliano Minnucci

Lazio 2023. Voglio ringraziarvi per la calorosa dimostrazione di affetto in occasione dell’apertura della campagna elettorale insieme alla collega e amica Erica Battaglia. Tanto entusiasmo dai presenti e dai tanti che mi hanno contattato per sostenerci alle prossime elezioni regioni per Alessio D’Amato Presidente. Siamo pronti!

Ladispoli. Firmato l’atto di concessione dell’area tra Comune e ASL Roma 4 per la costruzione del nuovo ospedale di comunità, un presidio di degenza infermieristica con servizi di prossimità che si aggiunge alla casa di comunità creando un vero e proprio polo di sanità pubblica.

Anguillara. Martedì 27 dicembre, alla presenza di Alessio D’amato, il Comune, cedendo un terreno di sua proprietà, avvierà l’iter insieme alla ASL Roma 4 per dare vita al nuovo Ospedale di Comunità, una struttura sanitaria di ricovero della rete di assistenza territoriale che svolgerà una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero.

Sviluppo. La Regione Lazio ha pubblicato il bando da un 1 mln/€ per finanziare gli studi di fattibilità tecnico-economica finalizzati alla realizzazione delle CER, le Comunità Energetiche Rinnovabili. Per ciascuna domanda il sostegno va da un minimo di 6.000 a un massimo di 13.000 euro.

Emiliano Minnucci