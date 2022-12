Insieme siamo arte, il progetto di Città metropolitana

Nell’ambito del progetto “Insieme siamo arte. La Città metropolitana fra cultura e sociale”, nato dalla collaborazione tra Città metropolitana di Roma Capita-le e ATCL Circuito Multidisciplinare del Lazio con il sostegno del MIC – Ministe-ro della cultura e Regione Lazio, oggi l’iniziativa presso il C.S.E.R.D.I. di Monterotondo, centro diurno polivalente per disabili e non solo, con la presentazione del laboratorio tenuto da qwatz, contemporary art platform con Il Pungiglione soc. coop. per persone con disabilità e non. Il Centro è da anni un’esperienza straordinaria di inclusione sociale per tutto il Comune di Monterotondo e del territorio limitrofo. Ogni giorno decine di persone disabili sono impegnate in progetti educativi e culturali, incontrano persone anziane e giovani e praticano sul serio il loro diritto di cittadinanza.

“La Città metropolitana di Roma Capitale ha voluto sostenere questi progetti all’interno della rassegna “In-sieme siamo arte” per rafforzare una visione integrata dell’essere cittadini. Una visione che deve consen-tire ad ognuno e ognuna di trovare i propri spazi culturali ed artistici. Crediamo che attraverso questa col-laborazione sia possibile dare un impulso al valore sociale dell’arte e dello spettacolo, strumenti per raf-forzare identità e coesione, rendere le comunità più unite e inclusive in ogni aspetto. La rassegna di spet-tacoli proseguirà fino a metà gennaio, ed è un grande lavoro di incontro con le realtà del terzo settore che operano nei nostri territori”.

Tiziana Biolghini, Consigliera Delegata al Sociale e Pari opportunità della Città me-tropolitana di Roma.