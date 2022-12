A gennaio il convegno sulla visione integrata e attuale della città di Antonio Cederna

A gennaio primo appuntamento del nuovo anno con il Convegno organizzato dal Green City Network e Città Metropolitana di Roma e il Green City Network “Passato, presente e futuro: la visione integrata e attuale della città di Antonia Cederna”, che si terrà a Roma dalle 17.00 alle 19.00 presso la Sala “Mons. Luigi di Liegro” di Palazzo Valentini in Via IV Novembre 119/a.

Lo straordinario patrimonio storico e architettonico delle nostre città e dei piccoli borghi dell’Italia, la bellezza e la varietà del suo territorio, la ricchezza del mosaico dei suoi paesaggi e della sua biodiversità, costituiscono i riferimenti imprescindibili per ogni progetto e intervento nelle nostre città. L’attualità del pensiero di Antonio Cederna, le sue proposte di legame tra elementi naturali ed elementi storico/architettonici conducono ad una riflessione più ampia che attiene la qualità e la bellezza delle città, ma anche la vivibilità, il benessere la qualità ecologica dell’abitare.

Ne discuteranno:

– Edo Ronchi, Presidente Fondazione per lo sviluppo sostenibile

– Miguel Gotor, Assessore alla Cultura, Roma Capitale

– Walter Tocci, Delegato del Sindaco per la Riqualificazione dell’Area Archeologica dei Fori Imperiali

– Gian Antonio Stella, Giornalista

– Fabrizio Tucci, Direttore del Dipartimento PDTA, Sapienza Università di Roma

– Michele Munafò, Responsabile Servizio per il sistema informativo nazionale ambientale, ISPRA

– Sauro Turroni, Curatore di “Antonio Cederna Un giro d’orizzonte” Biblion Edizioni 2022