Verso le regionali, una serata magica con tantissimi amici

Riceviamo e pubblichiamo – Una serata magica con tantissimi amici e compagni, una comunità grande, un collettivo che ancora si emoziona con la parola Noi e non si rassegna alla deriva dell’Io. Se in questi 10 anni abbiamo fatto tanto, è proprio perché la nostra azione politica è stata guidata da questa idea di comunità fatta di persone che lavorano insieme per il bene di tutte e tutti. È per questo che la Regione Lazio di oggi è una Regione molto diversa da quella degradata e vilipesa che abbiamo trovato 10 anni fa. Grazie alle centinaia e centinaia di persone che sono venute alla mia iniziativa, grazie a Nicola Zingaretti e al suo sostegno, grazie ad Alessio D’Amato, che sono certo sarà un grande Presidente! Io sono di nuovo in campo e adesso impegniamoci tutti e andiamo a vincere, insieme!

Massimiliano Valeriani