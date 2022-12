Chiusa una buca a Bracciano (dopo un anno)

“Da ormai quasi un anno, come noto, è presente una “voragine” in Via Carlo Marchi, nelle prossimità della Scuola Secondaria di primo grado San Giovanni Bosco. L’intervento inizialmente previsto riguardava il rifacimento della condotta sotterranea lungo l’intera via, per il quale come Amministrazione avevamo stanziato 185.000€ dal bilancio comunale. La realizzazione dell’opera si è rivelata più complicata del previsto e, non a caso, abbiamo dedicato tutto questo anno alla riorganizzazione degli uffici. Nel frattempo, l’Amministrazione Comunale ha ottenuto un finanziamento di € 2.498.328,55 dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per interventi di risanamento e dissesto idrogeologico per la rete idrica e fognaria del centro urbano. Ci siamo trovati, dunque, davanti ad un bivio: procedere con il lavoro a carico del bilancio del Comune oppure utilizzare i fondi del PNRR ottenuti per l’intervento completo e reinvestire le risorse comunali in altro? Ovviamente, era prioritario per l’Amministrazione l’aspetto legato alla sicurezza, (per tutto l’anno quella conduttura è stata monitorata per evitare problemi maggiori). Abbiamo dunque deciso di accettare il finanziamento del PNRR per l’intero intervento, e abbiamo fatto svolgere un ulteriore sopralluogo per valutare la possibilità di un intervento relativo alla chiusura della buca e al ripristino dell’area. Il sopralluogo ha dato esito positivo, e quindi da oggi sono iniziati i lavori di messa in sicurezza e chiusura della buca. Successivamente a questo intervento, rispettando i tempi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, procederemo al lavoro più grande utilizzando i 2.498.328,55€, ovviamente non solo per Via Carlo Marchi ma anche per altre zone limitrofe, e utilizzeremo i 185.000€ comunali per lavori di sistemazione e messa in sicurezza di altre strade comunali e degli edifici scolastici. Siamo ben consapevoli che i disagi legati a questa situazione siano stati numerosi nel corso dell’ultimo anno, e di questo ce ne assumiamo tutta la responsabilità di fronte alla cittadinanza. Siamo però soddisfatti del fatto che la riorganizzazione amministrativa su cui abbiamo lavorato a lungo inizi a dare i suoi frutti, specialmente con riferimento alle aree tecniche. È la dimostrazione che gradualmente stiamo superando e risolvendo i problemi che ci siamo trovati ad affrontare fin dal primo giorno e che non ci hanno permesso di dare tempestive risposte a tutte le necessità dei nostri concittadini.

Il nuovo anno porterà molte novità e si potrà, come comunità, raccogliere i frutti di un lungo lavoro di semina.”

Lo ha dichiarato Marco Crocicchi, sindaco di Bracciano