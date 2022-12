Lazio ottavo al trofeo Coni invernale

Si è conclusa a Piznolo, in provincia di Trento, la prima edizione del Trofeo CONI Winter, che ha visto protgonisti le giovani e giovani atleti delle discpline invernali e del ghiaccio. La rappresentativa del Lazio ha chiuso la rassegna all’ottavo posto (5 punti), prima regione del centro e del sud Italia in quanto nelle prime sette posizioni si sono classificate tutte regioni del nord.

A vincere l’edizione 2022 sono stati i giovani padroni di casa del Trentino con 30 punti, che hanno preceduto in classifica il Piemonte (30 punti) e la Lombardia (28 punti).

“Dopo il successo dei nostri atleti nell’edizione estiva – ha detto il Presidente del CONI Lazio Riccardo Viola al termine dell’evento che, ha seguito dal vivo a Pinzolo – sapevamo che non era per nulla facile centrare un piazamento d’onore in questa edizione invernale, in quanto la concorrenza delle regioni del nord è ovviamente molto difficile da superare per storia e tradizione. Ma arrivare primi tra le regioni del resto d’Italia è comunque un ottimo risultato che fa onore ai nostri atleti, ai tecnici, ai dirigenti e alle società sportive”.