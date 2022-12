XV municipio, domani si fa sport a Ponte Milvio

Domani all’interno del protocollo d’intesa “CONI e Municipio” siglato con il Municipio XV, si svolgerà una giornata di sport promossa dal CONI Lazio in collaborazione con l’amministrazione municipale, le associazioni sportive del territorio e le Federazioni Sportive. Dalle 10 alle 16, a piazzale Ponte Milvio (di fronte la Torretta Valadier), da decenni luogo di ritrovo dei giovani di Roma nord, spazio alla pratica sportiva gratuita con gli istruttori federali che assisteranno chiunque vorrà cimentarsi in una o più discipline. Nel piazzale, verrà installato un vero e proprio villaggio sportivo con le postazioni per praticare arrampicata sportiva, golf, canottaggio, pentathlon (tiro laser), rugby, pugilato, badminton e scherma. Sarà una giornata speciale per i cittadini che potranno approcciare con tante discipline sportive all’insegna del benessere e del divertimento. Nella tarda mattinata, inoltre, si svolgerà un momento istituzionale con la presenza del presidente del CONI Lazio Riccardo Viola e il Presidente del Municipio XV Daniele Torquati.