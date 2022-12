Ladispoli e l’idea del “regalo sospeso”

Riceviamo e pubblichiamo – Ladispoli Attiva, in vista del Natale rinnova l’importante maratona solidale “regalo sospeso” un piccolo gesto di grande valore a sostegno delle persone senza fissa dimora della città.

Sabato 17 dicembre a Ladispoli due punti solidali, uno in Via Glasgow (accanto al Maury’s), dalle 10 alle 13, e uno in Via Anzio n.18 dalle 15 alle 18.

Zaini, lenzuola e coperte, asciugamani, sacchi a pelo, libri (avventura, biografie, narrative, classici, poesie, etc…), pantaloni sportivi, jeans, tute, t-shirt, felpe, maglioni, giacconi, scarpe, calzini e cinture. Tutti questi prodotti possono essere donati anche usati, purché in buone condizioni*.

Biancheria intima, generi alimentari, farmaci da banco, ausili sanitari e prodotti per l’igiene personale (come spazzolini o rasoi), devono essere nuovi

Alessio Pascucci