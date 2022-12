Il 20 dicembre la presentazione del Piano di azioni per la salute mentale 2022-2024

Il nuovo Piano di azioni per la Salute Mentale 2022-2024 “Salute e inclusione” individua e definisce gli obiettivi e le azioni strategiche necessarie per potenziare e qualificare la tutela della salute mentale della persona accompagnandola in tutto il ciclo della propria vita, con interventi sulla persona nonché sul gruppo familiare.

Tra i punti qualificanti del Piano vi è la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi per minori e adulti personalizzati e modellati sulla persona, attraverso strumenti come il Budget di Salute, il Supporto all’Abitare e l’inclusione sociale e lavorativa.

Una particolare attenzione ai giovani, dagli interventi precoci con la rete dei Pediatri e dei MMG, i Consultori e gli Ambulatori di Neuropsichiatria Infantile alla gestione dell’emergenza adolescenziale.

La presentazione del Piano si terrà presso Sala Tirreno della Regione Lazio – Via R.R. GaribaldiI, 7 – Roma dalle ore 9 alle 13.