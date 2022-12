La Regione Lazio pubblica un bando per il turismo

Pubblicato il bando per la concessione di contributi a sostegno di parchi tematici, parchi divertimento, parchi geologici, giardini zoologici, compresi gli acquari, categorie soggette a restrizioni in relazione all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti di prezzo nel settore elettrico.

Alle imprese che hanno registrato una riduzione di almeno il 30% dei ricavi generati dall’attività nell’annualità 2020 rispetto all’anno precedente, sono destinati quasi 2 milioni di euro, a titolo di ristoro per il danno economico subito.

Il bando fa seguito all’approvazione da parte della Giunta regionale della delibera proposta da Valentina Corrado, Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa.

“L’Assessorato che guido, fin da subito, si è attivato per supportare – attraverso ristori e iniziative – il comparto turistico, duramente colpito dalla pandemia: proseguiamo su questa strada sostenendo l’attività economica delle nostre imprese anche a fronte dei rincari energetici che rappresentano oggi un ulteriore rischio per il settore. Dopo un primo intervento, ne abbiamo messo in campo un secondo, per un complessivo stanziamento di 4 milioni di euro, per dare un aiuto concreto a imprese del territorio che garantiscono occupazione a numerosi addetti, stimolano un intero indotto e rappresentano realtà di rilevanza turistica capaci di aumentare l’attrattività della nostra Regione” – ha dichiarato Valentina Corrado, Assessore al Turismo ed Enti Locali della Regione Lazio.

Le imprese che hanno partecipato alla prima edizione del Bando possono presentare domanda anche per l’attuale edizione. La perdita di ricavi complessiva sarà decurtata del contributo concesso nell’ambito della prima edizione.

Le agevolazioni concesse sono cumulabili con altre agevolazioni, provvidenze, sovvenzioni, contributi concessi per le medesime finalità di cui alla presente iniziativa, fino alla concorrenza dell’effettiva perdita di fatturato e secondo il pertinente massimale de minimis.

In attuazione di quanto previsto dalla Convenzione con la Regione Lazio, il bando è stato pubblicato alla pagina della Camera di Commercio di Roma. La domanda di richiesta contributo deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco Infocamere – Servizi e-gov, entro le ore 14:00 del 19 gennaio 2023.