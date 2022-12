“Bracciano città partecipata”, i ringraziamenti

Riceviamo e pubblichiamo – La presenza numerosa delle persone ha dimostrato come la Partecipazione debba essere al centro del modo in cui governiamo la città, e il percorso che abbiamo presentato mira proprio a questo. Ringraziamo anche tutti coloro che hanno deciso di intervenire, per un confronto serio e costruttivo sulle problematiche di Bracciano. Anche questo ci dimostra come sia importante aprirsi al confronto, anche duro, sull’operato dell’Amministrazione e su come migliorare il nostro lavoro. A breve sarà disponibile il video dell’iniziativa, per tutti coloro che non hanno potuto partecipare. Vi ricordiamo il primo incontro tematico su

“I Giovani e la Partecipazione” Lunedì 12 alle ore 18 presso l’aula consiliare, e che per tutti gli altri appuntamenti, per ricevere le bozze dei regolamenti sugli strumenti della partecipazione, è sufficiente scrivere all’indirizzo partecipazione@comune. bracciano.rm.it

per far si che gli incontri tematici siano dei momenti in cui effettivamente ci confrontiamo sul modo con cui costruire questi spazi di partecipazione.