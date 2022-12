Un “singolo” dedicato ai nonni d’Italia

Una canzone dedicata a tutti i nonni d’Italia per ringraziarli del contributo che ogni giorno danno alla società e alle famiglie italiane. E’ il tema della canzone “Nonno Angelo”, della cantautrice italo-brasiliana Pamela (attualmente al timone del programma “Pamela viaggia in Latin” su Rai Isoradio), in uscita martedì 6 dicembre su tutte le piattaforme digitali (distribuzione Altafonte Italia).

Il brano, che vede la partecipazione dell’attore Andrea Roncato, sarà presentato in occasione del convegno “Un’esperienza di futuro” della Federazione Nazionale Pensionati CISL Lazio, in programma martedì 6 dicembre, dalle ore 10, a Roma, all’Auditorium di via Rieti 13. Il brano è stato scritto dalla stessa Pamela con Diego Righini.

“Questo brano nasce dall’amore verso tutti i nostri nonni, e per ricordare il periodo di solitudine che hanno vissuto durante la pandemia”, spiega la cantautrice Pamela, “Il testo racconta di Nonno Angelo, che è poi il nome di mio nonno, che scrive una lettera alla nipote, raccontando il suo stato d’animo rispetto alla situazione che sta vivendo. E’ un lascito che questa persone offre al mondo come ricordo di tutti i suoi amici. Un’intera generazione che ha contribuito a fondare l’Italia con amore e il lavoro delle mani”. Il brano è impreziosito dal featuring dell’attore Andrea Roncato, che recita e dà la voce a nonno Angelo.

Pamela D’Amico, cantautrice italo-brasiliana, conduttrice e percussionista, ha origini a metà tra l’Abruzzo e il nord-est del Brasile, nella colorata Salvador de Bahia. Seguendo la sua innata passione per la musica, ha vissuto in altre città del mondo: Brasile, Germania e Russia. Canta in 8 lingue. Nel cinema italiano, in collaborazione con il compositore Paolo Vivaldi, scrive e canta in portoghese il brano “A vida vai rolar” inserito nel film “Brutti e Cattivi” del regista Cosimo Gomes. Con Claudio Santamaria e uscito in tutte le sale italiane nel 2017, prodotto dalla Casanova di Luca Barbareschi e Rai Cinema. Poi scrive i testi in italiano delle colonne sonore del film “Non essere cattivo” di Claudio Caligari e “La freccia del Sud” di Ricky Tognazzi, facendole diventare canzoni. Da agosto 2020 è autrice e conduttrice insieme a Max De Tomassi, del programma “Radio2 Brasil” dalla sede storica di Via Asiago 10, con il ruolo di ponte tra i due Paesi, l’Italia e il Brasile. Tra i suoi maggiori successo il singolo “Vivo nel mondo”, brano realizzato per ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), con cui ha ottenuto il premio “Sorriso Diverso Menzione Speciale”, consegnato dal maestro Vince Tempera al Festival internazionale del film corto Tulipani di seta nera, e che viene realizzato in collaborazione con Rai Cinema e Rai per il Sociale. Da novembre 2022 è autrice e conduttrice su Rai Isoradio della trasmissione “Pamela viaggia in Latin”.