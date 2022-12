Regione Lazio, la settimana griffata Minnucci

Agricoltura. Messi a disposizione 32 mln/€ dalla Regione attraverso il contributo erogato tramite AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) e diretto alle 10.600 imprese che hanno aderito ai bandi del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio.

TerzaEtà. Approvati 91 progetti del bando “Sport Lover” che garantiscono una copertura su tutto il territorio della Regione Lazio e che hanno l’obiettivo di diffondere e sostenere la cultura del movimento tra gli over 65 utenti dei centri anziani. Nello specifico sono 54 a Roma, 16 a Frosinone, 9 a Latina, 5 a Rieti e 7 a Viterbo.

Giovani. Tornano i Cinedì di Lazio YOUth Card per le ragazze e i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 29 anni: il martedì e il mercoledì di ogni mese al cinema gratis in 29 sale aderenti all’iniziativa. Tutte le info si trovano sull’App che, scaricabile gratuitamente, presenta anche altre opportunità per accedere a centinaia di iniziative, sconti riservati, biglietti omaggio e a tantissimo altro.

Economia. Lo studio “Il settore farmaceutico e biomedicale nel Lazio: attività dell’ecosistema e prospettive di sviluppo” dimostra che la nostra Regione eccelle in questo settore grazie ad export e brevetti. Un valore assoluto per il sistema economico e per l’elevata capacità occupazionale.