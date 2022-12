A Valcanneto si pensa alla sicurezza pirotecnica

Riceviamo e pubblichiamo – Il 6 dicembre a Valcanneto nell’istituto “Don Milani”, distribuzione di un manualetto di sicurezza pirotecnica.

Questo il prossimo contributo della nostra associazione per la sicurezza partecipata a tutto tondo. Una conferenza annuale del Controllo del Vicinato ACDV per rendere edotti i ragazzi a come non farsi male e come riconoscere i fuochi illegali, nonchè come gestire in sicurezza a casa i servizi energetici, come luce acqua e gas. Si inizierà il 2 dicembre con la conferenza presso l’istituto “Alberti” di Roma Eur, a seguire in due istituti a Valcanneto-Cerveteri e a Ladispoli. Il 13 dicembre nel Comune di Poggiomarino (Na) e tutta la zona vesuviana, anche in collegamento youtube con oltre 4 mila studenti.