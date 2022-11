Città metropolitana e la violenza sulle donne

Non bastano le leggi, la violenza sulle donne è una piaga culturale. Oltre cento donne sono state uccise quest’anno per mano del loro marito oppure ex compagno; un totale di circa 600 omicidi negli ultimi quattro anni. Significa che in Italia ogni due giorni (circa) viene uccisa una donna. Un escalation inconcepibile, che pone l’accento su un disagio culturale enorme, che non riusciamo ad arrestare, prevenire e sopratutto curare. Per questo le donne devono avere strumenti per essere da subito autonome e protette. Da parte della Città metropolitana di Roma abbiamo iniziato tutte le verifiche normative e amministrative che ci porteranno all’apertura della prima casa della semiautonomia per donne vittime di violenza con o senza figli. Riteniamo che il supporto e la tutela debbano essere concreti”. Tiziana Biolghini, Consigliera Delegata Pari Opportunità e Cultura della Città metropolitana di Roma.