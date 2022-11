Turismo, Corrado, complimenti a Gaeta Medievale, vincitore del contest “il borgo più bello d’Italia”

Una “sfida gentile” tra i 46 borghi certificati del Lazio – i 23 Borghi più Belli d’Italia, le 20 Bandiere Arancioni e le 10 Bandiere Blu – nata con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il territorio attraverso il web.

A vincere l’ambito premio il Borgo di Gaeta Medievale, simbolo della Riviera di Ulisse, in provincia di Latina. Sul podio, per la prima volta in assoluto, anche altre due località del latinese, i Borghi di Fondi e Fossanova di Priverno, a testimonianza di quanto il basso Lazio sia uno scrigno dal valore inestimabile.

“Il contest, pensato con l’idea di far scoprire in modo sano e divertente le nostre bellezze, ha rappresentato un viaggio virtuale tra i meravigliosi Borghi che abbiamo la fortuna di ospitare nella nostra regione. Accanto a un’infinità di mete turistiche conosciute in tutto il mondo, alcune località d’eccellenza – quali i nostri Borghi – risultano essere ancora lontane dalla notorietà nonostante siano caratterizzati da straordinari fattori attrattivi di rilevanza paesaggistica, archeologica e culturale. Su questo aspetto, le azioni programmatiche di promozione portate avanti dal mio Assessorato confermano quanto il Lazio sia una destinazione turistica capofila di un’Italia ancora inesplorata. In questo periodo storico, numerosi Borghi rischiano l’abbandono e, a fronte del sovraffollamento che puntualmente caratterizza le principali mete turistiche come le città d’arte, è necessario investire sulle potenzialità attrattive di destinazioni turistiche alternative, ma non per questo meno prestigiose. Desidero ringraziare e complimentarmi con il Comune di Gaeta, vincitore del contest, e con tutti i partecipanti, splendidi Borghi che arricchiscono il patrimonio del Lazio, un’eterna scoperta di meraviglie che abbracciano Roma” – ha dichiarato Valentina Corrado, Assessore al Turismo ed Enti Locali della Regione Lazio.