Verso il congresso Cgil

Si è svolta presso la Sala Consiliare del Comune di Bracciano, l’assemblea congressuale di base degli iscritti e simpatizzanti della CGIL territoriale di Roma Nord in preparazione al XIX Congresso Nazionale della CGIL.

Presenti, Luigi Cavini responsabile dello Spi Cgil del nostro comprensorio , Salvatore Nania responsabile dello Spi Cgil di Cerveteri, Pina Carlantoni segretaria generale lega Civitavecchia e Giancarlo Decarli segretario comprensorio Civit, Roma Nord, VT.

Bella partecipazione di persone, che dopo i ringraziamenti da parte dei Responsabili e del Sindaco Marco Crocicchi e dell’Assessore alle Politiche Sociali Massimo Guitarrini, si sono introdotte le tesi programmatiche che saranno poi i temi e gli impegni che la CGIL dovrà impegnarsi per i prossimi anni.

Momenti difficili da affrontare nel mondo del lavoro, della sanità, del sociale; grandi difficoltà economiche con la guerra , la crisi energetica, le politiche sull’immigrazione. Si rende necessario un salto di grande responsabilità nell’affrontare e risolvere le grandi questioni irrisolte ed oggi ancora più urgenti da chiarire per dare le sicurezze a tanta gente in gravi difficoltà.

I temi affrontati nella tornata assembleare sono stati, le problematiche sociali, il lavoro, la scuola e quanto necessità in termini di equa fiscalità, strumenti di assistenza certi, alle varie vere necessità dei cittadini.

E’ seguito un interessante dibattito, dove oltre all’interesse, i presenti hanno portato istanze utili nell’arricchimento delle proposte e dei temi da mettere in campo sul nostro Territorio Sabatino e non solo.

L’agone nuovo, presente ai lavori, ringrazia e ritiene necessario il cambio che sta dando la CGIL per affrontare le grandi e gravi difficoltà dei cittadini in Italia e con scenari europei e mondiali che non fanno ben sperare nell’immediato futuro.

Giovanni Furgiuele

L’agone nuovo