Il covid torna (purtroppo) a scuola

Scuola a rischio e classi di nuovo decimate a causa del covid. A raccontarlo sono i presidi, ma anche il monitoraggio regionale pubblicato su “Open Salute Lazio”. Tutto secondo previsioni, a quanto si vocifera, con l’arrivo del primo freddo e l’eliminazione delle mascherine. Ma a peggiorare la situazione, come stanno notando i medici, c’è anche altro: in troppi non si sottopongono più al tampone e anche avendo sintomi riconducibili al virus non restano a casa. La ripresa dei contagi è nella fascia di età 11-13, seguita da quella dei ragazzi delle superiori