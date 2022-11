La Regione Lazio alla quinta edizione del “RO.ME – Museum Exhibition 2022

Dal 16 al 18 novembre, presso la Biblioteca Nazionale di Roma, arriva la quinta edizione di “RO.ME – MUSEUM EXHIBITION 2022”, un evento unico nel panorama italiano. Una piattaforma professionale e un marketplace internazionale per la valorizzazione delle eccellenze del patrimonio culturale a disposizione di istituzioni, professionisti e aziende che operano nel settore dei musei, dell’arte e della cultura. Un ecosistema innovativo in cui condividere progetti, favorire il networking e il business matching.

Questa mattina hanno partecipato all’inaugurazione dell’evento il Presidente vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori e l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Startup e Innovazione, Paolo Orneli.

La Regione Lazio, in coerenza con le azioni sviluppate in questi anni per promuovere la competitività del Lazio nei mercati globali (e dunque in linea con gli obiettivi del Piano per l’Internazionalizzazione 2022) insieme alla Camera di Commercio di Roma, con il proprio stand intende valorizzare la propria presenza focalizzando l’attenzione sul proprio ruolo di accompagnamento delle imprese. Uno spazio istituzionale per fornire le informazioni sui progetti e le opportunità del settore. Nell’area istituzionale avranno spazio il Centro di Eccellenza DTC Lazio e tutti i progetti delle Direzioni Cultura (in particolare Lazio Contemporaneo) e Politiche giovanili (in particolare Lazio Youth Card).

Tre giorni durante i quali saranno protagoniste trentuno aziende regionali con incontri B2B in presenza con oltre 20 buyer internazionali.

Nella giornata di venerdì 18 novembre sono previsti due specifici workshop. Il primo, dalle ore 11.15 alle 12.00 dal titolo “Time Capsule: il progetto di valorizzazione di Palazzo Chigi di Ariccia”, con l’intervento di Valentina Corrado, Assessore Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa della Regione Lazio. Il secondo, dalle 12.45 alle 14.00, dal titolo: “Borghi plus: tra adozione digitale ed esperienze immersive per la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico. Le linee regionali del Pnrr: l’attrattività dei borghi e la valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale nel Lazio”.

“Un appuntamento unico nel suo genere che sta diventando punto di riferimento del settore crescendo di anno in anno grazie alla presenza e all’entusiasmo delle imprese del Lazio che in contesti come questi hanno la voglia e la possibilità di confrontarsi e mettere in mostra competenza, bravura e soprattutto la loro voglia di fare. Cultura, editoria, design, creatività sono comparti importantissimi per l’economia della Capitale e di tutto il nostro territorio. La Regione li ha sempre valorizzati, anche promuovendo e sostenendo proprio manifestazioni innovative come RO.ME Museum Exhibition”, spiega il Presidente vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori.

“La Regione Lazio accompagna le eccellenze del territorio all’interno di RO.ME Museum Exhibition per valorizzare la loro creatività e sostenere la loro internazionalizzazione. La presenza di oltre 30 imprese tra diversi settori che vanno dall’editoria, alle attività di design di moda e industriale, fino all’oreficeria, all’audiovisivo, a quello della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, dimostrano la vivacità e la ricchezza del nostro tessuto imprenditoriale. Un ecosistema innovativo e variegato che permetterà la creazione di un nuovo modello di sviluppo moderno, più sostenibile e più giusto” ha dichiarato l’assessore regionale Paolo Orneli.