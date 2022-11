Città metropolitana verso la festa dell’albero

In occasione della giornata Internazionale dell’Albero, lunedì 21 Novembre, alle ore 11.30, presso l’Area Archeologica dei Porti di Claudio e Traiano, Via Portuense, 2360 – Fiumicino, sarà presentato il progetto di forestazione urbana ed extraurbana della Città Metropolitana di Roma Capitale che prevede la piantumazione di un milione di alberi in 12 Comuni tra cui Roma e la stessa Fiumicino.

Alla conferenza parteciperanno: Pierluigi Sanna – Vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale; Esterino Montino – Sindaco di Fiumicino; Rocco Ferraro – Consigliere delegato all’Ambiente della CMRC; Stefano Carta – Direttore del Dipartimento PNRR della CMRC; Franco Leccese – Dirigente di Capitale Lavoro; Giulia Capotorti – Dipartimento di Biologia Ambientale della Sapienza Università di Roma; Laura Zavattero – CIRBISES Centro di Ricerca Interuniversitario “Biodiversità, Servizi Ecosistemici e Sostenibilità”