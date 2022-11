“Il dono” della natalità e degli affetti familiari al centro del nuovo cortometraggio Disney

Saranno i canali TV Rai per ragazzi a trasmettere Il cortometraggio Disney di Natale nella versione italiana cantata da Diana Del Bufalo.

“Il Dono” sarà trasmesso in prima visione esclusiva TV dall’8 novembre e fino al 15 novembre su RAI YOYO e RAI GULP e sarà disponibile su Rai Play.

Il nuovo cortometraggio animato, della durata di 3 minuti, celebra la potenza dei legami familiari, indispensabili per superare i momenti di cambiamento e per costruire ricordi indelebili, e conclude idealmente la trilogia di corti Disney per Natale, Una Famiglia infinite emozioni, del 2020, e Un Nuovo Papà, del 2021, trasmessi anche negli anni scorsi dalla Rai.

Con il nuovo cortometraggio “Il dono”, incontriamo nuovamente Nicole, protagonista della intera trilogia, in un momento di grande emozione. Nicole, insieme alla sua famiglia, si prepara alle feste di Natale e all’arrivo di un nuovo bambino! Lo sguardo è quello della piccola Ella, che dovrà accogliere il nuovo fratellino.

La canzone originale, A Little More, è stata scritta appositamente per il corto dagli autori PARKWILD originari di Los Angeles, insieme a Sofia Quinn e Rose Tan. Nella versione originale, la colonna sonora è interpretata da Jessica Darrow, voce di Luisa Madrigal in Encanto.

L’emozionante versione italiana della colonna sonora Tutto e ancor di Più è interpretata da Diana Del Bufalo, attrice e cantante italiana giovane e di talento, che ha già prestato la propria voce a Isabela Madrigal in Encanto, film Disney vincitore dell’Oscar® nel 2021.

La canzone racconta il punto di vista della piccola Ella che, da più piccola della famiglia, diventa la sorella maggiore, in un concentrato di emozioni rappresentate al meglio dall’interpretazione dell’artista italiana.

Diana del Bufalo raccoglie l’eredità di Serena Rossi, voce del brano Come Una Bussola nel primo capitolo della trilogia. Nel 2021 è stato il vincitore di due Grammy Award Gregory Porter, insieme a Cherise, a interpretare Love Runs Deeper, colonna sonora del secondo corto Un nuovo papà.