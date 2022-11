“Voglio rivolgere un plauso per il primo intervento di chirurgia robotica eseguito presso l’ospedale Sant’Eugenio di Roma. L’intervento per la resezione dello stomaco per tumore è durato oltre due ore e tutto si è svolto perfettamente. Un plauso a tutta l’equipe medica, chirurgica, infermieristica, tecnica e di ogni altra figura coinvolta dell’ospedale Sant’Eugenio”. Lo ha dichiarato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.