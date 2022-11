Regione Lazio: “Mantenere le mascherine negli ospedali e nelle Rsa”

L’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio valuta opportuno mantenere l’utilizzo delle mascherine negli ospedali e nelle RSA almeno per tutto il periodo dell’influenza stagionale classica che si sovrapporrà al covid. Pertanto, sarà diramata una determina per confermare alle strutture l’utilizzo delle mascherine e le modalità organizzative le cui responsabilità sono in capo alle direzioni sanitarie. “Questa determinazione di natura tecnica serve innanzitutto a tutelare gli anziani e i fragili” ha dichiarato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio e Responsabile dell’Unità di Crisi Covid, Alessio D’Amato.