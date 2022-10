A Castel Giuliano per ricordare e celebrare Salvo D’Acquisto

La mattina del 28 ottobre, prima nella chiesa dedicata a San Filippo Neri,poi nel cortile dell’Istituto Tecnologico Paritario Salvo D’Acquisto si sono svolte le cerimonie religiose e civili alla memoria del Vicebrigadiere medaglia d’oro al valore militare, ucciso il 23 settembre del 1943.

Numerose le istituzioni presenti, militari e civili; dal Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Bracciano, il Comandante del Centro Storiografico e Sportivo dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, Il Vice Comandante del Comando di Artiglieria di Bracciano, Lions Club, la Croce rossa, i sindaci di Bracciano e Canale Monterano, Consiglieri del Comune di Manziana, I dirigenti scolastici Lucia Lolli e Riccardo Agresti, per citarne alcuni.

Presente come ogni anno, anche la redazione de L’agone, che collabora con l’istituto, e con la dirigente Lucia Dutto per la diffusione di buone pratiche durante tutta la durata dell’anno scolastico, rappresentando uno dei tanti elementi della rete della comunità educante.

Una mattinata per celebrare il ricordo di un ragazzo che ha dato la sua vita per la salvezza degli altri; una lezione non convenzionale per gli studenti, iniziata con la celebrazione della Santa Messa animata dal coro, e da approfondimenti e riflessioni sulla vita di Salvo D’Acquisto.

Prima eroe, poi santo, “ha colto l’essenza del Vangelo” dice il Parroco, “dichiarandosi unico colpevole, un grande esempio di civiltà, fare della sua vita un dono per gli altri”.

Si ricorda l’importanza delle istituzioni e soprattutto della scuola, come luogo della conoscenza ma anche come luogo di incontro con l’altro,“educazione ai valori, per una società libera, civile, solidale, altruista, vissuta nel pieno rispetto dei diritti e dei doveri” dice la Dirigente Lucia Dutto ringraziando tutti i docenti “I nostri eroi del quotidiano”, che ogni giorno mantengono vivo il ricordo dei grandi uomini (e donne)della storia.

Emiliano Minnucci ricorda agli studenti che questi momenti non sono soltanto l’occasione per stare fuori dalle aule, sono momenti educativi per il rafforzamento della coscienza democratica del Paese, per fare tesoro di concetti fondamentali come la pace, la fratellanza, la libertà, la comunità.

“Quando si è giovani si tende a considerare personaggi come Salvo D’Acquisto e Carlo Alberto Dalla Chiesa, distanti, nel tempo e nello spazio” ma non ci accorgiamo di quanto le loro esperienze sono incredibilmente attuali; ci insegnano a saper scegliere tra l’interesse personale e il bene comune, ispirandoci a diventare cittadini migliori e a dare il nostro contributo per un mondo migliore, ricorda il Comandante Anelli.

“Senso del dovere e altruismo possono essere via maestra del nostro vissuto quotidiano” dice il sindaco di Bracciano Marco Crocicchi, un invito a riflettere su quanto siano importanti i legami e le relazioni reali,un avvertimento a non lasciarsi confondere da falsi miti contemporanei. Un impegno a mantenere vivo il ricordo di un ragazzo che si è sacrificato credendo nella giustizia e nella libertà.

Claudia Soccorsi

Redattrice L’agone