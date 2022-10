Parte la vaccinazione antinfluenzale

Dallo scorso venerdì 7ottobre è partito il servizio di prenotazione per per il vaccino antinfluenzale e per quello antipneumococcico. E’ possibile effetturalo all’interno delle strutture vaccinali della Asl. Il servizio si affianca all’offerta vaccinale dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. “Anche quest’anno è importante effettuare la vaccinazione antinfluenzale per gli over 60, le persone che hanno una patologia cronica, le donne in gravidanza, i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni e i loro genitori, nonché tutti coloro che lavorano nei servizi essenziali. I bambini sotto i 12 anni e le loro famiglie saranno vaccinati negli ambulatori vaccinali aziendali che sono tradizionalmente attrezzati a ricevere questa fascia di età, mentre gli over 12 riceveranno un appuntamento nei centri vaccinali Covid dove potranno ricevere in contemporanea anche la vaccinazione Covid” ha dichiarato la dottoressa Maria Teresa Sinopoli, direttrice della UOC Vaccinazioni.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 0696669806 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30.