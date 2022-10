La scomparsa di Marcello Ramognino, domani i funerali

E’ venuto a mancare Marcello Ramognino.

Nato a Licciana Nardi presso La Spezia nel 1943 è stato un importante autore e regista di documentari all’ENEL raccogliendo il testimone di Ermanno Olmi e vincendo numerosi premi e riconoscimenti in Italia e all’estero.

Dopo il pensionamento, con la moglie Rosetta Ribecco, si era trasferito a Bracciano dove aveva messo a disposizione della comunità le sue tante qualità scrivendo e impegnandosi nelle associazioni culturali del territorio.

Ultimamente, per stare vicino a figli e nipoti, si era ritirato a Bassano Romano dove è deceduto martedì 4 ottobre.

La nostra Associazione L’agone nuovo, che aveva Marcello fra i suoi soci più apprezzati, si unisce al dolore dei famigliari ed al ricordo dei tanti che l’hanno conosciuto ed hanno potuto godere delle sue doti umane e culturali.

I funerali saranno celebrati giovedì 6 ottobre nel Monastero di San Vincenzo a Bassano Romano in Via di San Vincenzo.

Per “L’agone nuovo” Alessandro Griffini