Asl Roma 4, una settimana dedicata all’allattamento

Come ogni anno OMS e Unicef dedicano la prima settimana di ottobre al tema dell’allattamento materno e anche quest’anno la Asl Roma 4 ha aderito alla campagna di sensibilizzazione e informazione con una serie di iniziative, organizzate dal DAPS, che dal primo di ottobre si stanno svolgendo sia all’interno dei consultori dell’azienda che del Punto Nascita del San Paolo.

La SAM ( Settimana allattamento materno) ha come obiettivo quello di promuovere l’allattamento materno e di informare le mamme sui tanti benefici della pratica. Presso il reparto di Ginecologia e Ostetricia del San Paolo l’equipe sanitaria segue la neomamma e la aiuta nella pratica, favorendo l’allattamento già in sala parto.

“Le evidenze scientifiche e le raccomandazioni internazionali sostengono l’allattamento esclusivo al seno come forma di alimentazione principale del neonato. La mission di noi operatori è quello di proteggere, promuovere e sostenere l’allattamento informando le neo mamme fin dall’inizio del concepimento. Durante la settimana della SAM nei vari consultori e presso il Punto Nascita sono state avviate una serie di iniziative atte a promuovere la cultura dell’allattamento naturale e dei suoi benefici. Un obiettivo che portiamo avanti anche nelle varie attività quotidiane che svolgiamo nei consultori e nel Punto Nascita.” Ha spiegato l’ostetrica Rugiada Rea referente del Piano di Prevenzione Promozione della Salute nei primi mille giorni per la Asl Roma 4.

I benefici derivanti dalla pratica dell’allattamento sono numerosi, sia per la mamma che per il bambino. Il latte materno è un alimento completo e garantisce al bambino ciò di cui ha bisogno ( acqua, nutrienti, anticorpi); stimola lo sviluppo del legame mamma-neonato; aiuta a prevenire il rischio di sviluppare l’osteoporosi e forme tumorali; è ecocompatibile e non grava sul budget famigliare.

I prossimi appuntamenti nel distretto 3 e 4 si terranno:

Martedì 4 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 presso il consultorio di Fiano

Venerdì 7 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso il consultorio di Bracciano.

Nel corso degli appuntamenti le neomamme saranno accolte dalle ostetriche che le aiuteranno e risponderanno ai loro dubbi su allattamento e alimentazione.

“Invito tutte le neomamme del territorio a partecipare alle giornate dedicate all’allattamento dove troverete i nostri esperti pronti ad accogliervi e a fornire risposte alle vostre domande. Il Ministero delle Sanità da anni pone l’accento sull’importanza e i benefici derivanti dalla pratica naturale e anche la Roma 4 sostiene l’allattamento consigliando e aiutando le partorienti fin dalle prime ore della nascita del loro bambino. Queste giornate sono anche l’occasione per conoscere tutti i nuovi servizi che l’azienda ha attivato presso i consultori per essere sempre più vicina alle donne”. Ha dichiarato il direttore generale della Asl Roma 4, Cristina Matranga.