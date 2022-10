Ecco “gol”, misura finanziata con fondi europei a favorire inserimento nel mondo lavoro

Questa mattina, presso la sede della Regione Lazio l’Assessore al Lavoro e Nuovi diritti, Formazione e Scuola, Claudio Di Berardino in occasione della partenza di tre Camper GOL, ha illustrato la natura e le opportunità della misura, prevista all’interno del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza, nata per il reinserimento lavorativo di disoccupati, percettori di Reddito di Cittadinanza, lavoratori in cassa integrazione, disabili, donne, giovani, over 50 e altre categorie.

Al termine della presentazione uno dei Camper, accompagnato dall’assessore regionale Di Berardino, è partito alla volta di Fiumicino, gli altri due andranno a Ladispoli e Nettuno sempre al fine di illustrare ai cittadini le grandi potenzialità del progetto. Il servizio verrà erogato dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 13 e il martedì dalle 14 alle 15:30. Nel Camper sarà presente un operatore in grado di fornire tutte le informazioni alle persone in cerca di un’occupazione.

“Con la partenza dei primi tre camper Gol, compiamo un ulteriore passo nel potenziare l’offerta dei servizi per il lavoro ai cittadini del Lazio. Si tratta di sportelli mobili temporanei che stazioneranno nei prossimi mesi nei Comuni del Lazio per garantire un servizio di prossimità. Voglio ricordare che GOL è un piano di politiche attive del lavoro molto articolato e importante, che guiderà l’azione della Regione Lazio nei prossimi anni, coerentemente con quanto già stabilito in sede di programmazione del POR FSE+ e con il Protocollo delle Politiche attive. Questo Piano ha l’ambizione di coniugare vari livelli territoriali e prevede una forte partecipazione delle parti sociali e di tutti i soggetti interessati. GOL rappresenta una vera e propria riforma che permette di dare più servizi, più opportunità, più inclusione per tutte e tutti, accompagnandoli con politiche attive del lavoro capaci di inserire e reinserire le persone nel mercato del lavoro”, ha dichiarato nel corso dell’evento l’assessore regionale al Lavoro, Claudio Di Berardino.

“Gol rappresenta un’importante opportunità offerta dai fondi messi a disposizione dall’Europa con il PNRR. È un piano di politiche del lavoro che si svilupperà nel tempo, permettendo l’inserimento nel mondo del lavoro non solo di chi è senza occupazione, ma di chi appartiene alle categorie che incontrano maggiori difficoltà quando lo cercano, come per esempio i giovani, le donne o le persone fragili. Questi camper della Regione Lazio avranno la funzione, girando nei Comuni del territorio, di spiegare come e in che modo potersi inserire e reinserire nel mercato del lavoro. Attraversiamo un momento molto delicato dal punto di vista economico, e il lavoro deve essere ora più che mai un diritto garantito. Le istituzioni hanno il dovere di mettere in campo ogni azione possibile perché questo accada, e Gol è senza dubbio una di queste”, ha concluso il Vice Presidente, Daniele Leodori.

Il Programma GOL si inserisce nell’ambito della Missione 5, Componente 1, del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Con una dotazione finanziaria per il 2022 pari a 83,7 milioni di euro, a cui sono state aggiunte, in una logica di programmazione unitaria, circa 5,3 milioni a valere sull’Fse+ per finanziare le misure dei Tirocini e della Formazione per i lavoratori dipendenti di imprese in crisi, si arriva così a una dotazione complessiva del Piano per il Lazio per il 2022 di oltre 89 milioni di euro. Il Programma GOL costituisce un’importante occasione per affinare ulteriormente il processo di riorganizzazione e di potenziamento della rete dei servizi per il lavoro, confermando la volontà di adottare, in continuità con il passato, una governance dei servizi per il lavoro fondata sulla cooperazione pubblico-privato, dove il sistema pubblico svolge una funzione centrale nell’erogazione dei Livelli Essenziali di Prestazioni, avvalendosi nel contempo del contributo fondamentale dei soggetti accreditati. Dopo l’apertura del primo sportello Gol in Italia a Roma, la Regione Lazio ha aperto gli sportelli GOL in tutti i Centri per l’impiego (CPI) del Lazio. Al fine di intercettare quanto più possibile l’utenza e offrire maggiore prossimità e capillarità territoriale si sta lavorando all’apertura di nuove sedi CPI e uffici locali e alla messa a disposizione di sportelli mobili temporanei che stazioneranno nei prossimi mesi in alcuni Comuni del Lazio. Nell’ambito del programma GOL la Regione vuole così offrire ai cittadini delle aree del territorio dove non esiste ancora un CPI la possibilità di avere gli stessi servizi messi a disposizione dai Centri per l’impiego.