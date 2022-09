Alle viste la conferenza nazionale della Sharing Mobility

tutto pronto per la 6° Conferenza Nazionale della Sharing Mobility prevista per il 10 Ottobre a Roma e organizzata dall’Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility che, come ogni anno, farà il punto sulle novità tecnologiche e sulle tendenze in atto, le novità del mercato, e le opportunità del settore.

L’evento si svolgerà nel corso dell’intera giornata. L’apertura vedrà l’intervento del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini.

Verrà presentato, il 6° Rapporto Nazionale che, oltre ad aggiornare tutti i dati sulla sharing mobility italiana, contiene una ricerca sui fattori che condizionano lo sviluppo di sharing nelle città italiane, la prima analisi sull’incidentalità nella micromobilità, l’indagine della dimensione economica della sharing mobility e un esame dei comportamenti degli utenti di sharing mobility.

La Conferenza sarà anche l’occasione per avere un aggiornamento sui dati europei dall’agenzia Fluctuo di Parigi.

Nelle sessioni mattutine si farà il punto con MIMS, MiTE, Deloitte, RFI, e Tier sulle strategie e gli investimenti a favore della mobilità condivisa e sostenibile.

Le sessioni pomeridiane sono dedicate al tema dell’acquisizione dei dati di mobilità con nuove tecnologie digitali e come questo possa contribuire a migliorare la pianificazione della mobilità urbana. Ne discuteremo con il Comune di Bologna, Uber, e le Agenzie per la mobilità dei Comuni di Milano e Roma e sullo stesso tema seguirà una tavola rotonda con gli assessori dei Comuni di Bari, Bergamo, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino.

L’ultima sessione “Streetfight – la battaglia per lo spazio nelle città” sarà dedicata alle best practice internazionali sul tema della gestione dello spazio urbano per favorire l’utilizzo della mobilità condivisa.