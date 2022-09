Smeraldo camping village, una stagione poliedrica

L’estate dello Smeraldo camping village è la migliore degli ultimi anni, per i tanti aspetti che hanno caratterizzato la vita della struttura. Poliedrica è l’aggettivo esatto poiché raccoglie le tante e diverse attività svolte, alcune ancora in essere, per coinvolgere e rallegrare i tanti ospiti che, da ogni dove hanno scelto lo Smeraldo. Alle soglie di un autunno che si preannuncia piacevole e multicolore, ecco le conclusioni dell’estate. Il primo posto spetta sicuramente alla nuova location della spiaggia dove il “Chiosco”, punto ristoro e bar, ha fatto la parte del leone per i servizi offerti agli ospiti. Campeggiatori, clienti di passaggio attratti dalla gradevole spiaggia, giovani stimolati dall’aperitivo al tramonto affascinante di Trevignano Romano, ognuno per motivi vari ha scelto “Smeraldo beach”, trascorrendo giornate e serate rilassanti ed incantevoli

A questo bisogna aggiungere cortesia e disponibilità di uno staff giovanile e motivato, pronto ad accogliere i tanti frequentatori. Al secondo posto poniamo quale elemento qualificante la risposta del mondo disabile, rappresentato dai ragazzi down dell’Aipd – alla seconda esperienza nel camping – ai quali si sono aggiunti i ragazzi autistici di “Divertitempo”. Il soggiorno per loro è stato particolarmente divertente e coinvolgente per le tante attività sportive -ricreative di terra e di lago, condotte dal nostro team di animazione. In particolare evidenziamo la calorosa e inclusiva accoglienza degli ospiti del camping, partecipi nei momenti di gioco, canto e ballo, creando un clima unico e gratificante. L’ottima cucina familiare e la cura dei servizi ha permesso a tutti di trascorrere giornate diverse e stimolanti.

Passiamo ora al terzo posto del podio virtuale, conquistato dalle gare federali di kayak fishing, che fin dalla scorsa primavera hanno visto appassionati di questa disciplina sportiva e amatoriale cimentarsi nella pesca del pesce indicato dagli organizzatori, ottenendo ottimi risultati di pescato, rimettendo in acqua il pesce. “Catch and release” è la tecnica che i pescatori applicano a livello internazionale, riscontrando una crescente partecipazione di vecchi e nuovi adepti. Quarto e ultimo elemento di peculiarità dello, solo cronologicamente parlando, è rappresentato dalla novità della corrente stagione estiva, costituita dalle serate a tema. Il venerdì è stato dedicato infatti ai bambini con “Disney story”, organizzando prima una cena con menù speciale e a seguire uno spettacolo condotto da una giovane attrice, che ha recitato e cantato i motivi più noti delle colonne sonore dei film “Encanto”, “La sirenetta”, “Frozen” e “Oceania”, ottenendo un sorprendente consenso di pubblico, non solo giovanile. Terminiamo questa originale classifica gestionale segnalando le serate a tema del sabato sera, la vera novità dell’anno, concluse con i fuochi d’artificio. Dalla “serata romana” a quella “spagnola”, dalla “serata messicana” ai “supereroi”, dalla “notte delle stelle” a quella “glitterata”, per finire con “Grease” e il “white party”, la spiaggia di notte è stata frequentata da interni ed esterni, confermando il successo dell’estate 2022, da vivere ancora su queste magiche sponde del lago di Bracciano.

Alberto Guidi