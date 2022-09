Osteria nuova, rincaro bollette insopportabile

Non è un segreto che in questi ultimi mesi, in Italia, ci sia stato, e sta continuando, un problematico aumento delle spese legate alle bollette che ha provocato un enorme cambiamento nella vita dei cittadini che cercano in tutti i modi di adattarsi e reagire alla situazione corrente. Ma quali sono le cause? Secondo le informazioni fornite dall’ARERA le cause principali sono l’aumento del prezzo del gas sui mercati internazionali, da cui l’Italia è fortemente dipendente; le modifiche che il covid ha apportato al modo in cui consumiamo l’energia; fattori meteo sfavorevoli, che hanno costretto le persone ad aumentare il consumo di energia durante l’inverno; tensioni geopolitiche che hanno influito sui rapporti economici tra i vari Paesi. Tutto ciò ha creato un circolo che accresce i costi di produzione.

A Osteria Nuova, le famiglie e le piccole attività commerciali non riescono a stare al passo con prezzi sempre più alti e si crea incertezza nel futuro e, soprattutto, paura che da un giorno all’altro non si riesca più ad andare avanti.

C’è chi si è ritrovato a pagare costi doppi per le bollette avendo le stesse entrate di sempre, o anche meno, tentando ogni via per risparmiare come per esempio cambiare gestore, installare pannelli solari. C’è anche chi, per avere la speranza di prezzi più costanti, preferisce utilizzare le care vecchie bombole del gas piuttosto che farsi approvvigionare dai vari gestori.

L’assessore alle politiche sociali, sanitarie e pari opportunità del XV municipio dice che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’ultimo biennio, riferibile agli anni dell’emergenza sanitaria e primi 6 mesi del conflitto in Ucraina, fotografa un chiaro aumento del 9,8%.

Per l’assessore il boom sui prezzi si riflette pesantemente sulla vita delle persone economicamente svantaggiate, categoria che prevede anche i “nuovi poveri”, aumentati esponenzialmente nel territorio del XV municipio. Ha affermato, poi, che non passa giorno in cui gli uffici del “sociale” non ricevano richieste di aiuto economico urgenti da chi ha difficoltà a pagare le bollette, visite mediche e ottenere pacchi alimentari e che il municipio fa di tutto per poter assistere più persone possibili.

Come è sotto gli occhi di tutti, il momento storico attuale ci sta portando incontro a enormi sacrifici necessari per far fronte alle grandissime difficoltà incombenti che assorbiranno gran parte della nostra forza, pazienza e speranza.

Claudio Colantuono