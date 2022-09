Dalla Regione Lazio sostegno alle vittime di usura  

Nicola Zingaretti: «Noi ci siamo»

«Dal 2018 – spiega il il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – sono ben 32 le persone e le piccole imprese vittime di usura che, grazie al sostegno della Regione, hanno potuto riavviare le proprie attività e riappropriarsi della loro serenità. La Regione Lazio ha rafforzato tutti gli strumenti di prevenzione e sostegno alle vittime di usura per non lasciare sole le persone. Siamo l’unica Regione che prevede un indennizzo a fondo perduto, fino a 30.000 euro per le vittime che denunciano i propri aguzzini. La grande fragilità di famiglie e imprese in questa fase richiede uno sforzo straordinario da parte delle istituzioni per rafforzare l’impegno contro l’usura. Noi ci siamo».