Manziana, Università agraria, le votazioni

Dio seguito i voti per l’elezione dei nuovi membri dell’Assemblea dei delegati dell’Ente all’università agraria di Manziana. I votanti sono stati circa 600 sui mille iscritti.

Amoroso 130

Canale 141

Carucci 305

Dutto 109

Fiorucci 181

Fornelli 23

Macchiola 95

Persiani 165

Roncoloni 152

Rosato 87

Vannini Andrea 51

Vannini 134

Per la cronaca va ricordato che per effetto dell’approvazione della Legge 20 novembre 2017, le Università Agrarie sono divenute enti privati, ovvero dei nuovi soggetti giuridici con autonomia statutaria, tale dagarantire rappresentanza attiva alla collettività, che fino ad oggi costituiva solo il corpo elettorale. Ora invece l’Assemblea degli utenti, l’insieme degli iscritti all’ente ed aventi diritto al voto, deve essere convocata per i bilanci, le alienazioni, e la modificazione degli usi civici. È questa la strada per pervenire ad un sistema democratico partecipato