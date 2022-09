Festival Nazionale dell’Economia Civile, premio nazionale “Prepararsi al futuro”

I giovani che si preparano al futuro, proponendo soluzioni sostenibili ai problemi sociali e ambientali dei propri territori, sono al centro della 4ª edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile e nel corso del Premio Nazionale Prepararsi al Futuro è stato lasciato spazio alle loro idee.

In una gara civile e appassionata, 5 startup di sviluppo sostenibile sono state selezionate su tutto il territorio italiano, assieme alle scuole con i migliori progetti di Economia Civile realizzati nell’AS. 2021/22. Il premio è andato a Homing: abitare collaborativo per la Generazione Z, che supporta i giovani in cerca di situazioni abitative che generano collaborazione e condivisione.

Presentati anche i progetti Escape4Change SIaVS srl di Torino, startup innovativa a vocazione sociale, che vuole portare il mondo delle escape room a tutti gli studenti e aziende che vogliano sviluppare le proprie soft skills, VAIA, un team di giovani imprenditori dell’economia circolare, che ha creato una linea di amplificatori “meccanici naturali” recuperando il legname disperso a causa dell’omonima tempesta e Up2You S.r.l., che propone servizi di misurazione, riduzione e azzeramento delle emissioni di CO2 di intere aziende o singoli eventi, corredati da kit di comunicazione, che promuovano queste azioni ambientali.

La premiazione è stata introdotta da Luca Raffaele (Direttore Generale NeXt – Nuova Economia per Tutti) e sono intervenuti Stefania Chimenti (Giovani Soci Credito Cooperativo), Dennis Maseri (Giovani Imprenditori Confcoperative), Benedetto Delle Site (Presidente UCID Giovani Nazionale), oltre alla giuria di esperti composta da Ruggero Frecchiami (Direttore Generale di Assimoco), Silvia Rossi (Direttrice Fondosviluppo) e Chiara Borsini (Project Manager e formatrice Egina).

«Il premio – ha detto Stefania Chimenti – ci dà un riscontro concreto di quanto si faccia già economia civile nella società. I ragazzi, con le loro attività, ci dimostrano che hanno ben chiara una visione del futuro e il fatto che il Festival si impegni a dare visibilità a tutto ciò è sicuramente importante. Le generazioni del futuro si stanno formando e prendono vita».

Per Dennis Maseri «le nuove generazioni hanno saputo interpretare il cambiamento in un modo che neanche noi più grandi sappiamo interpretare. Il mondo cambia talmente velocemente, che solo una grande cooperazione tra generazioni potrà aiutarci a superare quest’epoca. Questo è l’unico modo in cui possiamo costruire il prossimo sistema economico del nostro mondo. Dobbiamo essere noi gli attori del cambiamento».