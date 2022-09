Sostanze stupefacenti, arrestato un uomo a Campagnano

Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che nella tarda serata di martedì i Carabinieri della Stazione di Campagnano di Roma, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati in ambito di stupefacenti, hanno tratto in arresto un 41enne, già noto alle forze dell’ordine.

I militari, nel corso del servizio perlustrativo, notavano l’uomo, a loro noto in quanto già tratto in arresto per precedenti specifici, che percorreva il corso principale della cittadina a piedi e in orario notturno, procedendo quindi al controllo dello stesso. Insospettiti dal suo atteggiamento inquieto, i militari decidevano di sottoporlo a perquisizione, che portava al rinvenimento sulla sua persona di 5 dosi di cocaina, occultate sotto i capi di abbigliamento che indossava.

Si estendevano dunque, come di rito, le operazioni di ricerca presso la sua abitazione, ove i Carabinieri rinvenivano ulteriori 30 dosi della stessa sostanza, riposte in parte, nelle pieghe di un pantalone conservato all’interno di un armadio e in parte all’interno di un cassetto.

L’arrestato, veniva condotto nella mattinata successiva, presso il Tribunale di Tivoli per essere sottoposto a rito direttissimo, ove veniva assoggettato dall’A.G. giudicante, all’obbligo di firma.