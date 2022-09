Trevignano, anche oggi regna lo sport

I cittadini di Trevignano Romano e i turisti che in questo periodo ancora affollano la cittadina, avranno l’opportunità di vivere anche oggi (come ieri) una giornata all’insegna dello sport e del benessere, grazie alla manifestazione “NaturArte”, promossa dall’Amministrazione comunale e supportata dal CONI Lazio grazie al protocollo d’intesa di promozione sportiva “CONI e Regione, Compagni di sport”.

Dalle ore 10 alle 18, al Parco giochi comunale di via degli Asinelli, i tecnici delle Federazioni sportive saranno a disposizione dei cittadini di ogni età per fargli praticare gratuitamente sport all’interno del “Villaggio dello Sport” allestito per l’occasione. Saranno nove le discipline sportive presenti: pesistica, tiro con l’arco, tiro a segno, tennis, pesca sportiva, dama, canottaggio, badminton e pentathlon moderno. Un’offerta sportiva che garantirà a tutte le fasce della popolazione di trascorrere due giorni all’insegna del divertimento e della socializzazione.