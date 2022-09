Cultura, Ladispoli, il Comune incontra le associazioni del territorio

L’assessore alla cultura e alla pubblica istruzione di Ladispoli Margherita Frappa, invita le associazioni del territorio di Ladispoli nella giornata di martedì 13 settembre dalle ore 16 nell’Aula Consiliare del Comune ad un incontro di presentazione delle attività e un confronto su tematiche inerenti la Cultura e lo Sport e la Formazione

“L’obiettivo – afferma l’assessore Frappa – è condividere la Vision e sarà un momento utile a monitorare e censire le tante risorse culturali e artistiche diffuse nel territorio. Un’occasione di coordinamento e di supporto alle iniziative già esistenti, puntando alla promozione di nuove iniziative attraverso la creazione di strutture adatte e di salvaguardia dei beni culturali. L’incontro vuole favorire l’istituzione di un tavolo aperto, in modo permanente, tra Comune e associazioni culturali operanti sul territorio per valorizzarne il ruolo attivo, creare sinergie e favorire la promozioni di eventi coordinati. Sarà un primo passo che consentirà il passaggio dall’assessorato “di gestione all’assessorato di servizio”, in questo modo le iniziative culturali si potranno coniugare con una più larga garanzia di libertà e di creatività. L’istituzione di un assessorato che comprendesse Istruzione e Cultura, voluto dal Sindaco Grando, è nato dalla consapevolezza che il tema della cultura è strettamente legato a quello della formazione in quanto le due attività sono fortemente connesse alla persona e alla qualità del suo sviluppo e modello di vita. Cultura e formazione sono parametri di riferimento per misurare il livello di qualità della vita delle persone, delle relazioni e delle comunità nelle quali esse vivono. Auspico – conclude l’assessore Margherita Frappa – la promozione di eventi con ampie ricadute sul territorio e progetti continuativi invitando artisti e proponendo laboratori e percorsi formativi anche all’interno degli istituti scolastici, coinvolgendo gli studenti e le studentesse al fine di promuovere il senso civico e la partecipazione responsabile con progetti adatti ai diversi livelli”.