Domenica c’è il progetto “Pronti, partenza, via… Appia”

Verrà presentato domenica 4 settembre a Lanuvio il progetto “Pronti, Partenza, Via… Appia” realizzato dal comune di Lanuvio con la collaborazione del Ministero della Cultura. Il progetto nasce per agevolare l’inserimento della via Appia nella lista dei siti patrimonio dell’UNESCO.

“La presentazione di domenica si inserisce all’interno della rassegna “Lanuvio LibrIntorno perché vogliamo affermare la centralità della cultura nella nostra azione amministrativa” – ha commentato il sindaco di Lanuvio Andrea Volpi.

“L’evento, al quale parteciperanno oltre al presidente del consiglio comunale Alessandro De Santis e all’ex sindaco Luigi Galieti, anche il sindaco di Ariccia Gianluca Staccoli, il direttore del museo civico di Lanuvio Luca Attenni e i funzionari dell’ufficio archeologico UNESCO del Ministero della Cultura Angela Maria Ferroni e Laura Acampora, è un importante momento per per rendere partecipe, informare e coinvolgere la cittadinanza nei progetti utili allo sviluppo del nostro territorio”.

L’appuntamento è per domenica 4 Settembre alle ore 17:30 presso Piazza Largo Vittime di Brescia a Lanuvio