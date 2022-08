L’estate in Appennino è fashion

Continua con successo il connubio tra moda e territorio nelle nuove puntate di “Estate in Appennino”, programma condotto da Laura Padovani in onda dal lunedì al sabato su TRC alle 21.

Ogni settimana, il pubblico dell’emittente viene accompagnato alla scoperta dell’Appennino tra Modena e Reggio Emilia e delle sue meraviglie, alle quali vengono abbinati altrettanti outfit proposti da brand locali. Dopo il successo delle precedenti edizioni, il programma è ripartito con rinnovato entusiasmo, conquistandosi numerose repliche quotidiane e creando importanti sinergie che valorizzano le zone protagoniste delle riprese.

Il programma rientra tra i progetti realizzati in collaborazione con Mi.E.Sibisco Società Cooperativa di Faenza, nata da un’idea di Laura Padovani ed Enzo Ferrari con l’obiettivo di regolamentare e tutelare il lavoro degli operatori dello spettacolo, avvalendosi di commercialisti, fiscalisti, avvocati che seguono i propri soci in caso di necessità. Mi.E.Sibisco rappresenta un valido supporto soprattutto per chi è alle prime armi e deve districarsi nel complesso sistema di regolamentazioni del settore artistico. Malgrado due anni di pandemia, la cooperativa si è estesa in modo molto rapido e si è rivelata una piccola grande impresa di successo dell’Emilia Romagna.