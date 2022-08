Fiano Civitella Nazzano, lavori di rifacimento al via

Sono iniziati i lavori di rifacimento e della messa in sicurezza della pavimentazione stradale della strada provinciale Fiano Civitella Nazzano; nelle prossime settimane i lavori proseguiranno per la messa in sicurezza del secondo tratto della strada.

Gli Interventi della Città metropolitana di Roma, mirano a riqualificare il manto stradale mettendo così in sicurezza l’arteria e garantendo, allo stesso tempo, una maggiore percorribilità a tutti gli automobilisti che ogni giorno utilizzano questa strada.