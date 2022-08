CONI e Regione, compagni di sport, appuntamento a piazza Vittorio e Monteverde

Dopo i week end di luglio con il Villaggio dello Sport allestito all’interno della rassegna cinematografica “Notti di Cinema a Piazza Vittorio”, da venerdì 2 settembre torna l’appuntamento con l’evento che rientra nel protocollo d’intesa “CONI e Regione, compagni di Sport”. Torna e raddoppia, perché oltre alla piazza più grande e multietnica di Roma, dove il villaggio sarà aperto per un settimana, dal 2 al 9 settembre (dalle 19 alle 23.30), dal 2 al 4 settembre (dalle 19 alle 23) sarà allestito un secondo villaggio nel Parco di Villa Baldini di Monteverde (Largo Alessandrina Ravizza), sempre all’interno della rassegna cinematografica estiva promossa dall’Anec Lazio.

Nelle due arene, dunque, insieme alle Federazioni sportive e alle società sportive del territorio, che con i loro istruttori sono a disposizione di tutti per fargli vivere momenti di sport e divertimento, sarà offerta ai cittadini la possibilità di praticare gratuitamente diverse discipline sportive.

A piazza Vittorio, per l’intero periodo, sarà allestita una parete d’arrampicata sportiva da quattro metri per la pratica del boulder, e durante gli otto giorni di evento, si alterneranno diverse discipline sportive per consentire a tutti di conoscere e praticare sport. Nello specifico, saranno presenti badminton, tennis, canottaggio, scherma, dama e pesistica.

Al Parco di Villa Baldini, invece, grazie alla collaborazione del Municipio 12 che ha coinvolto le società sportive del territorio, saranno presenti la scherma storica, scacchi, dama, tennis, padel, canottaggio, yoga e pentathlon moderno.