Domani lutto cittadino a Canale Monterano e a Oriolo Romano

Al fine di permettere a tutti di partecipare alle esequie evitando assembramenti in luoghi chiusi saranno allestite le esequie presso Piazza S. Egidio mercoledì 31 Agosto a partire dalle ore 17.00;

Considerato che è prevista un’importante partecipazione della cittadinanza alla cerimonia, sentita la famiglia, il parroco di Canale e la Polizia Locale e condividendo la necessità di porre in essere tutte le misure idonee ad agevolare la partecipazione alle esequie in sicurezza.

Attesa la necessità di predisporre modifiche alla viabilità comunale per il degno e sicuro svolgimento della cerimonia funebre;

Sentito anche il Comune di Oriolo Romano che procederà ad analogo provvedimento;

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende manifestare insieme a tutta la comunità locale il cordoglio alla famiglia per la grave perdita di Fabrizio.

Al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell’art. 50, comma 5 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Ritenuta necessaria ed urgente l’adozione del presente provvedimento, trattandosi di atto che comporta misure finalizzate alla tutela della salute pubblica, non in contrasto con le misure statali e, pertanto, non rientrante nelle previsioni di cui all’art. 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana;

Con ordinanza n.9 del 30/08/2022;