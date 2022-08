Giornate degli autori, i vincitori di Bookciak, Azione! 2022

Al laboratorio di Cinema del Centro Diurno Salute Mentale Antonino di Giorgio della ASL Roma 1 il premio sezione LiberaMente

Si è tenuta oggi, 30 agosto, nella Sala Laguna, all’interno delle Giornate degli Autori nell’ambito della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica La Biennale di Venezia, la premiazione di Bookciak, Azione! 2022 che ha visto il laboratorio multimediale dedicato agli utenti del Centro Diurno Salute Mentale Antonino di Giorgio della ASL Roma 1 tra i protagonisti.

Si tratta del progetto LiberaMente, sezione speciale del Premio Bookciak, Azione! che dopo anni di collaborazione con le allieve-detenute del carcere femminile di Rebibbia per questa XI edizione ha voluto rinnovare l’attenzione al sociale proponendo il laboratorio dedicato espressamente agli utenti del Dipartimento Salute Mentale della ASL Roma 1, Centro Diurno Salute Mentale Antonino di Giorgio, con l’obiettivo di creare un luogo di inclusione e creatività per combattere stigma e pregiudizi sul tema.

In questa sezione speciale si è proposta una collaborazione al gruppo di utenti e operatori del laboratorio di cinema del Centro Diurno coordinato dalla dr.ssa Francesca Izzo della UOC Salute Mentale Distretto 15, diretta dalla dr.ssa Tiziana Lorini, all’interno del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 1 diretto dal dr. Giuseppe Ducci.

Il laboratorio di cinema del Centro Diurno, condotto dal dr. Pietro Salemme e dal dr. James Franco, operatori psicologi della Coop sociale Aelle il Punto che opera in convenzione con ASL Roma 1, si avvale della collaborazione del regista Tino Franco e dello sceneggiatore Matteo Martone tramite le Associazioni Culturali “Nel Blu Studios” e “Space Off” con cui dal 2018 il CD porta avanti un progetto di alfabetizzazione cinematografica che ha dato luogo recentemente alla realizzazione del docufilm Percepire l’invisibile. Tale attività è inclusa tra quelle approvate e finanziate dal Comune di Roma anche per il 2022.

Il gruppo di lavoro ha proseguito quindi le attività di laboratorio di Cinema del Centro Diurno Salute Mentale Antonino di Giorgio impegnandosi nella realizzazione di un bookciak ispirato al romanzo “Imperfetto futuro” di Paola Salvadori.

È nato così “Sofia abbraccia il mondo” firmato dagli utenti-filmaker Giulio Arca, Giorgio Bellinzoni Mannella, Davide Cardarelli, Claudia Domenichini, Elpidio Esposto Gasparetti, Deborah Pietrarelli. Realizzato in collaborazione con l’AAMOD e il premio Zavattini che hanno messo a disposizione, gratuitamente, il materiale d’archivio per la realizzazione del bookciak.

Il percorso intrapreso con LiberaMente ha offerto agli utenti-filmmaker la possibilità di apprendere e sperimentare la sceneggiatura di un bookciak, sperimentando nuovi linguaggi creativi (dalla fotografia al disegno, dal collage al materiale di repertorio) a partire dalla lettura di un testo.

«È davvero straordinario – ha commentato Angelo Tanese, Direttore Generale della ASL Roma 1 – che all’interno di un festival di così grande prestigio ci sia uno spazio che accende i riflettori sulla salute mentale. Sono molto grato per l’attenzione riservata ad un lavoro realizzato da un’azienda di servizio pubblico, frutto dell’impegno quotidiano dei nostri professionisti, della creatività di chi ci ha guidato e dell’energia degli utenti del nostro centro diurno, veri protagonisti di questo progetto».

«Il laboratorio di cinema all’interno del nostro centro diurno – ha concluso la Lorini, Direttrice della UOC Salute Mentale Distretto 15 della ASL Roma 1 – è nato dall’idea che i percorsi di assistenza e di cura della salute mentale sono profondamente integrati con la partecipazione e l’inclusione sociale. Quest’opera è un successo e un grande stimolo a proseguire per gli autori, i nostri ragazzi e tutti quanti noi».

La nuova sezione LiberaMente è realtà culturale nata nel segno e nella memoria di Pasolini assiduo frequentatore del veliero ormeggiato ad hoc durante la Mostra.

Dopo la prima veneziana i bookciak vincitori andranno in tour attraverso un variegato circuito di festival nazionali (Premio Solinas, Festival Premio Emilio Lussu, Festa di Cinema del Reale, Le Giornate della Luce, Pesaro Film Festival, Cinema d’iDEA) per approdare poi a Parigi alla rassegna letteraria Festival Vo-Vf. Traduire le monde e in seguito all’OtherMovie di Lugano.