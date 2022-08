Presentato Hub Mipaaf all’Isola del Cinema di Roma

Show cooking, pesce azzurro, spazi formativi e sostenibilità del mare sono i temi presentati quest’oggi all’Isola del Cinema di Roma dove, alla presenza del sottosegretario al Ministero delle Politiche Agricole, Ambientali e Forestali, Francesco Battistoni, del presidente della kermesse, Giorgio Ginori e della dirigente Mipaaf, Dipartimento Pesca, Eleonora Iacovoni è stato inaugurato il primo hub del Ministero che per 3 weekend sarà presente nello spazio food ‘Isola del Gusto’, dedicato alle eccellenze enogastronomiche italiane.

La collaborazione fra il Ministero e l’Isola del Cinema nasce dalla volontà di offrire ai cittadini e alle famiglie occasioni di confronto, di conoscenza ma anche momenti per essere informati sull’ambiente marino, sulla sua sostenibilità e sulle tipicità ittiche e dell’acquacoltura che fanno parte del patrimonio organolettico del Mediterraneo e dell’Italia.

“Fra le nostre prerogative c’è quella di informare e di far conoscere le eccellenze enogastronomiche italiane. Essere qui con uno spazio dedicato al settore ittico ed in particolar modo al pesce azzurro, rientra in quelle occasioni grazie alle quali le Istituzioni possono essere presenti sul territorio, promuovendo il nostro made in Italy, la sostenibilità e la sicurezza dei nostri alimenti” ha dichiarato il sottosegretario, Francesco Battistoni.

“La forza di un settore d’eccellenza come quello ittico e dell’acquacoltura – ha proseguito – è rappresentato dalle sue biodiversità, dal suo enorme patrimonio varietale e dalle unicità che lo compongono. Parliamo di un unicum a livello europeo da tutelare e promuovere”.

“Per questa opportunità – ha continuato – devo ringraziare il presidente Ginori e la Direzione Pesca che hanno creato questa importante occasione di condivisione e di partecipazione che ci permetterà di poter far conoscere da vicino i nostri patrimoni enogastronomici, e di informare i cittadini sui corretti stili di vita da seguire per una sana alimentazione, promuovendo anche i principi della Dieta Mediterranea, di cui il pesce azzurro è interprete straordinario” ha concluso Battistoni.