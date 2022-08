A Roma si è dimesso il Capo di Gabinetto

Il capo di Gabinetto di Roma, Albino Ruberti, ha rassegnato le dimissioni con una lettera inviata al sindaco, Roberto Gualtieri, dopo la pubblicazione di un video postato dalla redazione del quotidiano “Il Foglio”. Le immagini in questione mostrano una lite violenta avvenuta nel frusinate, nei pressi di un locale, che ha visto protagonista Ruberti. Il video, gran parte del quale non mostra immagini ma fa ascoltare audio e si sentono distintamente urla e minacce. Non è dato sapere, al momento, i motivi che hanno innescato la discussione. Cui era presente anche il candidato alla Camera alle elezioni del 25 settembre l’ex assessore regionale Francesco De Angelis, che a sua volta ha ritirato la sua candidatura alle politiche.