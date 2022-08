Forze dell’ordine al lavoro per la tutela del territorio

Operazioni continue vengono eseguite nel comune di Lanuvio contro il degrado e gli incivili.

L’attività di controllo, fortemente richiesta dal sindaco Andrea Volpi e dall’assessore all’ambiente Simone Santilli, e svolta dai Caschi Bianchi Lanuvini diretti dal Comandante dr. Sergio Ierace, ha portato alla individuazione di oltre settanta terreni incolti lasciati al degrado in violazione delle ordinanze sindacali.

Diversi infatti sono stati negli ultimi mesi gli interventi eseguiti dalla Protezione Civile Comunale impegnata nello spegnimento di incendi che hanno colpito il territorio, le cui cause appaiono essere proprio l’incuria e l’accumulo di rifiuti.

Nei terreni segnalati dai cittadini e dalla Protezione Civile i controlli eseguiti dalla Polizia Locale di Lanuvio hanno portato all’elevazione di oltre 70 verbali negli ultimi due mesi per un importo totale di oltre 30.000,00 euro.Dagli accertamenti eseguiti sono state colpite persone fisiche, società e ditte individuali.

Le infrazioni riscontrate sono sempre le stesse: terreni privi di fasce di rispetto frangifuoco e abbandonati, con rifiuti e immondizie varie gettate da coloro che tentano di eludere le norme sulla raccolta differenziata e ancor di più sul pagamento della TARI.