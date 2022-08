Gender, Zingaretti: “Regione leader buone pratiche parità di genere”

“La Regione Lazio riconosciuta leader per buone pratiche in Europa per la parità di genere. Un riconoscimento assegnato dall’EIGE, l’organismo autonomo dell’Unione europea per l’uguaglianza di genere.



Il Lazio nel 2020 ha avviato 5 bandi di servizi e forniture in cui, per la prima volta in Italia, sono state richieste condizioni che garantiscano parità di genere tra i concorrenti per ottenere le premialità necessarie all’affidamento del bando.

Ora i bandi sono diventati 15 e continueranno ad aumentare.

Sono molto orgoglioso della nostra squadra della Regione Lazio!”

https://facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid09kcD5vc3WRrRtH7pHc6gmardjo4eiCNXcPS2DXdGVJiMQQ1TcmqMdhGmPKB66Yffl&id=100044575261306

Così in un post su Facebook il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.