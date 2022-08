Prosegue l’estate caerite al parco della Legnara

Dal 16 agosto al 4 settembre ancora imperdibili appuntamenti al parco della Legnara. Un cartellone ricco di eventi che spaziano dal teatro alla musica, dal cabaret alla danza, per soddisfare tutti i gusti. Continuano, inoltre, gli eventi nelle Frazioni, in collaborazione con la Proloco di Cerenova e il Comitato di Valcanneto.

E con la seconda edizione del Valcanneto Art Festival, organizzato all’interno del Parco di via Corelli a Valcanneto, in programma dall’ 8 all’11 settembre. Nel programma delle prossime settimane sono confermate l’ Etruria Eco Festival e la Sagra dell’Uva e del Vino dei colli ceriti.