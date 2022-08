A Cerveteri al via alla 16.ma edizione di Etruria Eco Festival

“Musica, comicità, cabaret, teatro e un grande musical. A Cerveteri, torna con la sua 16esima edizione l’Etruria Eco Festival, la manifestazione che da tre lustri rappresenta uno degli appuntamenti culturali estivi più attesi di tutto il Lazio. Anche quest’anno un cartellone artistico di qualità e variegato: ad esibirsi, Franco 126, che dopo aver registrato il sold-out a Roma sceglie Cerveteri come nuova tappa estiva, Paolo Belli e la sua big band, Andrea Perrone e i comici Andrea Rivera e Alessandro Di Carlo. A questi grandi nomi dello spettacolo italiano, si aggiunge anche il musical ‘Forza venite gente’, lo spettacolo teatrale ispirato alla storia di San Francesco d’Assisi che dal suo esordio ad oggi ha registrato oltre 3500 repliche e oltre 2milioni e mezzo di spettatori. Tutto è pronto per la rassegna più attesa dell’estate”.

A dichiararlo è Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri, nell’annunciare il programma dell’Etruria Eco Festival.

“Dopo l’esperimento e il successo ottenuto lo scorso anno quando decidemmo di organizzare l’evento sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, quest’anno l’Etruria Eco Festival torna nella storica collocazione del Parco della Legnara, nel cuore del centro storico – ha detto il Vicesindaco Federica Battafarano – come ogni anno, abbiamo lavorato per un programma di qualità, capace di unire la musica italiana alla comicità, teatro e cabaret, puntando anche ad un target di pubblico più giovanile, con il grande concerto in programma il 20 agosto di Franco 126”.

Ad aprire la 16esima edizione di Etruria Eco Festival sarà Alessandro Di Carlo, nella serata di martedì 16 agosto. Divertente e corrosivo, rocambolesco e travolgente, Alessandro Di Carlo abbraccia, provoca, emoziona, e perché no, spiazza i propri spettatori. Trascinante come solo lui sa essere, si tuffa a capofitto in quel gran mistero umano che è il divertimento, pronto a sorprendere ed entusiasmare il pubblico in televisione così come in teatro. Un cantastorie dei nostri giorni capace di trasmettere la gioia in una risata liberatoria. Ingresso gratuito.

Mercoledì 17 agosto, spazio al grande musical “Forza venite gente”, un grande spettacolo che racconta la storia di San Francesco con semplicità, umanità e coinvolgimento attraverso le canzoni che dal 1981 risuonano nelle case delle famiglie italiane, di generazione in generazione. Ingresso con biglietto.

Giovedì 18 agosto è il turno di Paolo Belli e la sua big band, uno dei personaggi più amati della Tv italiana. Una serata di musica, di divertimento, di canzoni storiche del repertorio cantautorale italiano, che Belli reinterpreterà con la sua solita esplosività e capacità di saper coinvolgere il pubblico. Ingresso gratuito.

Venerdì 19 agosto sul palco sale Andrea Perroni, comico, imitatore, cantante e conduttore radiofonico. Uno spettacolo per la famiglia, irriverente, mai volgare, tra canzoni e monologhi. Ingresso gratuito. Ingresso gratuito.

Sabato 20 agosto è il turno di Franco126, una delle voci indie pop più apprezzate del momento e uno degli artisti della nuova generazione più amati dai target più giovanili ma in generale dalle famiglie. Il concerto è con ingresso a pagamento: posto unico in piedi 5€, posto a sedere non numerato 10€. I biglietti si possono acquistare sulle piattaforme TicketOne e VivaTicket e ovviamente la sera stessa dello spettacolo.

Nella serata di domenica 21 agosto, la comicità di Andrea Rivera, attore, cantautore e personaggio televisivo italiano, conosciuto anche per i suoi interventi comici nelle trasmissioni di Serena Dandini Parla con me (nei panni del “citofonista” e come interprete della sigla finale) e The Show Must Go Off (con le “interviste doppie” dove interpreta entrambi gli “intervistati tipo”). Ingresso gratuito.

Lunedì 22 e martedì 23 una tradizione di Etruria Eco Festival: sul palco, le band emergenti di Etruria Indipendente. Anche in questo caso, l’ingresso è gratuito.